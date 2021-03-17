Польща відтепер купуватиме менше нафти у Росії повідомили в керівництві польського нафтового концерну PKN Orlen. Їхній новий контракт з компанією "Роснефть" передбачає закупівлю на понад третину менше сировини, ніж у попередньому договорі.

В концерні заявили, що таким чином хочуть продовжувати політику, спрямовану на диверсифікацію поставок енергоносіїв. На стабільність постачання нафти до країни це не вплине.

Бо, окрім РФ, поляки також мають контракти з Саудівською Аравією, США, Анголою та Нігерією.