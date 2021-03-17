Санкції передбачають експортні обмеження на товари, пов'язані з національною безпекою

І світ уже бачить чергові санкції проти РФ від міністерства торгівлі США. Відомство запровадило додаткові санкції, через застосування Федерацією хімічної зброї.

Ідеться про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на території Росії, а також родини Скрипалів у британському Солсбері. Санкції передбачають експортні обмеження на товари, пов'язані з національною безпекою.

У відомстві пояснили - хочуть запобігти доступу Росії до секретних технологій США, які можуть бути використані для її діяльності в області хімічної зброї.