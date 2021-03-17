Верка Сердючка поразила длинными ногами на яхте [ Редактировать ]
Популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, который более известен как Верка Сердючка, стал ведущим одного из выпусков шоу "Орел и решка". А недавно на странице звезды в Instagram появилось фото с яхты, сделанное во время съемок телепроекта. Длина ног Сердючки на фото поражает.
В кадре Данилко позирует вместе с актрисой Инной Белоконь, которая играет роль матери его героини. "Девочки" сидят на палубе яхты в одинаковых костюмах сиреневого цвета.
Как оказалось, фото было сделано в Барселоне, где проходят съемки передачи.
Подписчики активно комментируют снимок, отметив длинные ноги Сердючки:
Сразу видна балетная школа", "Шикарно!Андрей,вас очень люблю", "Супер! А размер ноги какой если не секрет?", "Какие стильные","Фиалочки".
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