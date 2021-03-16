Президент США Джо Байден во время визита в пункт вакцинации в Вашингтоне Источник: Associated Press

Президент США Джозеф Байден рассматривает возможность повышения некоторых федеральных налогов. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Байдена Джен Псаки, передает пресс-служба Белого дома.

По ее словам, конкретный пакет налогов, которые будут повышены, пока не согласован.

Президент по-прежнему верен своему обещанию, данному в ходе кампании, что никто, зарабатывающий менее 400 тысяч 000 долларов в год, не получит повышения налогов. Очевидно, что корпорации могут платить более высокие налоги. Это по-прежнему соответствует тому, о чем говорил президент.

Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что администрация Байдена готовит крупнейшее повышение налогов в США с 1993 года.

В Белом доме обсуждается повышение подоходного налога для людей с годовыми доходами, которые превышают $400 тыс.

Налог на корпорации будет повышен с нынешнего 21% до 28%. Напомним, что ранее экс-президент Дональд Трамп снизил налог для корпораций с 35%.

Также у Байден готовят повышение налога на прибыль, заработанную за рубежом, налога на прирост капитала в случае дохода более $1 млн в год, отмена налоговых льгот для некоторых типов компаний (в том числе компаний с ограниченной ответственностью) и некоторые другие налоги.

Повышение налогов должно дать дополнительные средства на реализацию "Плана спасения экономики", объявленного администрацией Байдена несколько дней назад.

"План спасения Америки" на $1,9 трлн включает в себя финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, расширение выплат пособий по безработице и новый пакет экстренной финансовой помощи для домохозяйств, малых предприятий, а также правительств штатов и местных властей. Прямые выплаты в размере $1400 получат 85% американских семей.