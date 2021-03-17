В среду, 17 марта, Международная группа по координации помощи жертвам сбитого 8 января 2020 года самолета авиакомпании МАУ, выступила с совместным заявлением. Страны обязалась тщательно изучить отчет Ирана о катастрофе. Об этом сообщает МИД Украины.

Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению окончательный "Отчет о расследовании безопасности аспектов", обнародованный Исламской Республикой Иран, по сбиванию рейса "Международных авиалиний Украины" 752 (PS752).

Отмечается, что члены координационной группы приступят к тщательному изучению отчета и содержащимся в нем выводам.

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В Международной группе напомнили о своей солидарности с семьями и близкими погибших в авиакатастрофе.

Как и раньше Координационная группа будет продолжать требовать от Исламской Республики Иран подотчетности и прозрачности по этой трагедии и справедливости для жертв.

Напомним, что Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы с самолетом МАУ.

30 декабря, официальный Тегеран заявил о завершении расследования катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года. В Иране отметили, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений.

Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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