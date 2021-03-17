В среду, 17 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана по катастрофе самолета МАУ, которая произошла январе 2020 года. Кулеба обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета. Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

По словам министра, Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.

Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов.

Кулеба констатировал, что расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы - обманчивыми.

Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет - это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность.

Кулеба пообещал, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

Напомним, что Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы с самолетом МАУ.

30 декабря, официальный Тегеран заявил о завершении расследования катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года. В Иране отметили, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений.

Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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