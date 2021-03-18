В четверг, 18 марта, в Украине будет облачная с прояснениями, прохладная и богатая на осадки погода. В Карпатах ожидаются снег и мороз.

Так, синоптики прогнозируют в южной и юго-восточной частях дождь, на остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью в Прикарпатье умеренные осадки. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла. В Карпатах снег, температура ночью 2-7° мороза.

В Киеве 18 марта будет идти небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 ° тепла, днем 3-5 ° тепла.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украину придет настоящая весна.

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