Похолодание и снег: синоптики дали прогноз погоды на 18 марта [ Редактировать ]
В четверг, 18 марта, в Украине будет облачная с прояснениями, прохладная и богатая на осадки погода. В Карпатах ожидаются снег и мороз.
Так, синоптики прогнозируют в южной и юго-восточной частях дождь, на остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью в Прикарпатье умеренные осадки. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла. В Карпатах снег, температура ночью 2-7° мороза.
В Киеве 18 марта будет идти небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 ° тепла, днем 3-5 ° тепла.
Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украину придет настоящая весна.
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