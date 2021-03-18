Олігарх Ігор Коломойський, який підозрюється у виведенні 5,5 млрд долл з "Приватбанку", не міг робити цього самостійно, і до цих "схем" може бути причетна заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Про це у своєму блозі на сайті Кореспондент написав директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

Він нагадав, що раніше писав про те, що недавні підозри трьом топ-менеджерам "Приватбанка" - це лише "полювання на стрілочників" у допомогу американському розслідуванню величезних махінацій із грошима вкладників "Приватбанку". Проте головною ціллю США, на його думку, що підтверджується санкціями, є олігарх Ігор Коломойський. Водночас Миселюк зауважив, що Коломойський не зміг би наодинці виводити з України мільярди доларів так, щоб цього не помітив регулятор, який повинен контролювати чесну діяльність фінустанов і гарантувати безпеку грошей вкладників.

"Як "гарантував" "Приват" - всі змогли зацінити, коли три роки тому міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з банку не менше 5,5 млрд. Не гривень - доларів. Тому озвучені підозри колишнім топ-менеджарам "Приватбанку" у розтраті 136 млн грн. – це лише маленький нігтик гігантського циклопа приватівських схем попередніх власників. І ось підходимо до головного: чому керівництво регулятора не припинило використання цих масштабних схем і вивід з України мільярдів гривен владників? Навіть більше - спочатку Нацбанк три роки мовчки спостерігав, як власники "ПриватБанку" Коломойський і Боголюбов виводять з нього мільярди доларів, і не заважав цьому. Потім НБУ зробив все, щоб провести націоналізацію на невигідних для України умовах. А коли держава націоналізувала "Приват" за 155 млрд грн, втретє нічого не зробив, щоб повернути платникам податків їхні гроші", - зазначив експерт.

Миселюк нагадав, що "схеми" з "Приватбанком" обійшлися країні більш, ніж у 10 мільярдів доларів.

"Дійсно, це широкий загал довідався про розмах схем «пилососення» грошей вкладників "Привату" тільки після націоналізації банку. А керівництво Нацбанку знало про все набагато раніше. Причому не в загальних рисах, а конкретно. Оскільки ще 2015 року МВФ провів стрес-тест "Приватбанку". Було виявлено, що на той момент банк майже не мав забезпечення під видані кредити. Більш ніж 200 великих позичальників виявилися за великим рахунком пустушками і "прокладками". Причому з’ясувалося, що всі вони – фірми Коломойського та його компаньйонів. Тобто гігантський корпоративний портфель банка – 137 млрд. грн. – це кредити самі собі", - додав Миселюк.

Він наголосив, що цього було достатньо для того, щоб Нацбанк здійснив жорсткі заходи по відношенню до "Приватбанку".

"За цілий рік після отримання цих даних Нацбанк не домагався надання "Приватбанком" ліквідних застав. Це питання знаходилося у прямій відповідальності саме Катерини Рожкової як керівника банківського нагляду. І «Приватбанк» продовжив реалізацію своїх схем як ні в чому ні бувало", - зазначив експерт.

Він не виключив, що публічна ворожнеча між Рожковою і Коломойським може бути результатом невиконання таємних домовленостей під час націоналізації "Приватбанку".

"З Вашингтону після підозр колишнім топ-менеджерам "Приватбанку" продовжують вимагати від офіційного Києва продовження роботи у розслідування зловживань із грошима вкладників цього банку. І нових результатів у цьому напрямку. Причому американці ставлять питання про ключових дійових осіб, які були замішані у реалізації цих схем. Тому є велика вірогідність того, що вже незабаром вітчизняним правоохоронцям доведеться зайнятися роллю керівників Нацбанку. Та відповісти на питання: чому керівництво регулятора дозволило реалізувати ці схеми та не зробили у межах свої компетенції потрібних рішучих кроків для їхнього припинення", - резюмував Миселюк.