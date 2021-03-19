В порту Дании трагически скончался украинский моряк [ Редактировать ]
В Дании, в городе Вайле, произошел трагический случай, жертвой которого стал украинский моряк. Об этом передает ресурс FleetMon.
Так, в расположенном на востоке полуострова Ютландия порту скончался 59-летний украинский матрос универсального грузового судна.
По неизвестной причине поднятая крышка люка сорвалась с крана и упала на палубу, где два матроса как раз раскладывали опоры для этой крышки. Одному моряку удалось уклониться от падающей крышки, а украинец к сожалению, не смог этого сделать.
Название судна не разглашается, но дополнительная информация указывает на то, что трагедия произошла на борту сухогруза SOLYMAR.
Напомним, в Одессе в полицию поступило сообщение о минировании. Службы города ищут взрывчатку в порту города.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В биосферном заповедника "Аскания-Нова", который находится в Херсонской области, заявили о гибели краснокнижных птиц
За минулу добу зафіксували 289 летальних випадків, це найбільше від початку пандемії, - повідомили в МОЗ
Мирне містечко, яке прокинулося від вибуху - на світанку у Боярці рвонуло так, що ціла вулиця лишилася без світла, а будинки без шибок
В ночь на понедельник, 15 марта, в Киеве произошло смертельное ДТП
Тіла п'ятьох українців, які загинули внаслідок ДТП у Польщі, вивезли в Україну, - про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк