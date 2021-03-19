В Дании, в городе Вайле, произошел трагический случай, жертвой которого стал украинский моряк. Об этом передает ресурс FleetMon.

Так, в расположенном на востоке полуострова Ютландия порту скончался 59-летний украинский матрос универсального грузового судна.

По неизвестной причине поднятая крышка люка сорвалась с крана и упала на палубу, где два матроса как раз раскладывали опоры для этой крышки. Одному моряку удалось уклониться от падающей крышки, а украинец к сожалению, не смог этого сделать.

Название судна не разглашается, но дополнительная информация указывает на то, что трагедия произошла на борту сухогруза SOLYMAR.

Напомним, в Одессе в полицию поступило сообщение о минировании. Службы города ищут взрывчатку в порту города.

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