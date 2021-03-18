В Одесском порту "заминировали" судно [ Редактировать ]
В Одессе в полицию поступило сообщение о минировании. Службы города ищут взрывчатку в порту города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Полицейские уточняют, что проверяют информацию об угрозе взрыва на судне, которое находится в Одесском морском порту.
Соответствующее сообщение о заминировании этого объекта поступило в полицию по электронной почте.
Сейчас морской порт Одессы проверяет следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.
Информации о том, о каком конкретно судне идет речь, пока не поступало.
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