В центральном мексиканском штате Мехико группа вооруженных бандитов устроила засаду на конвой полиции и расстреляла патрульные автомобили.

Колонна автомобилей правоохранителей проводила патрулирование в городе Льяно-Гранде в муниципалитете Коатепек-Харинас, где и подверглась атаке. В следствии ужасной расправы погибли 13 сотрудников службы безопасности.

Отмечается, что восемь из убитых офицеров были сотрудниками полиции штата, а пятеро других были приписаны к государственной прокуратуре. Власти страны заявили, что дадут бандитам жесткий ответ всеми имеющимися силами и средствами. Известно, что в настоящее время сотрудники военизированной полиции и Национальной гвардии страны проводят поиски банды убийц.

Бандиты напали на конвой во время патрулирования

Читайте также, в Соединенных Штатах в городе Хай-Пойнт случилось происшествие, в ходе которого мужчина открыл огонь по правоохранителям. На место происшествия прибыла тактическая группа и окружила дом, полицейские вели переговоры со злоумышленников.

Кроме того, во Франции вблизи города Сен-Жюст мужчина открыл стрельбу по полицейским. В итоге трое правоохранителей были убиты, еще один получил ранения.

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