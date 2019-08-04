В Мексике застрелили репортера [ Редактировать ]
В Мексике, в штате Веракрус, убили репортера Хорхе Руис Васкес из газеты "Халапа". Известно, что журналист собирался дать показания следствию, передает "УНН".
Руис утверждал, что за этим стоит мэр города Актопана Паулино Домингес Санчес. Известно, что ранее местные власти предложили Руису и его семье государственную охрану.
"Мы осуждаем это трусливое убийство репортера из местного магазина Хорхе Руиса. Его убийство не останется безнаказанным", - написал в Twitter Губернатор Веракруса Куитлахуак Гарсия.
Ранее сообщалось, что в субботу, 3 августа, в США, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в торговом центре Walmart произошла стрельба.
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