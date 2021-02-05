В пятницу, 5 февраля, в Соединенных Штатах в городе Хай-Пойнт случилось происшествие. Так, мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате инцидента пострадали три полицейских.

Сообщается, что мужчина открыл огонь из винтовки, когда офицеры патрулировали улицу. После этого он заперся в доме.

На место происшествия прибыла тактическая группа и окружила дом. Со злоумышленником до сих пор ведутся переговоры.

По словам лейтенанта полиции Хай Пойнт Мэтта Труитта, раненые офицеры "чувствуют себя хорошо" и ранения не опасны для жизни. При этом он отметил, что одному полицейскому необходима операция.

Как ранее сообщали, в Киеве мужчина обстрелял патрульный автомобиль. Инцидент произошел, когда автомобиль проезжал мимо остановки "Смелянская".

Недавно полицейские "на горячем" поймали поджигателя автомобиля.

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