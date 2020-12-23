Во Франции мужчина расстрелял полицейских [ Редактировать ]
В ночь на среду, 23 декабря, во Франции вблизи города Сен-Жюст мужчина открыл стрельбу по полицейским. В результате инцидента трое жандармов были убиты, еще один получил ранение, сообщает BFMTV.
Около 2:30 ночи полицейские прибыли к одному из домов на вызов о домашнем насилии.
Жандармы пытались спасти женщину, которая пряталась от своего супруга на крыше дома. В это время 48-летний мужчина открыл огонь по полицейским и поджог свой дом.
В итоге трое правоохранителей были убиты, еще один получил ранения. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Женщину удалось спасти, она в безопасности.
Мужчине, который открыл огонь по полицейским, удалось сбежать. Сейчас продолжается операция по поиску стрелка.
Ранее сообщалось, что в Днепре произошла жуткая поножовщина со стрельбой. Возле кафе возникла конфликтная ситуация между группой мужчин и охраной заведения. В ходе инцидента охранник заведения был ранен из огнестрельного оружия, а еще трое посетителей получили ножевые ранения.
Также мы писали о том, что в центре Киева мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску. Нетрезвый мужчина зашел в аптеку без маски, после чего работники и посетители заведения сделали ему замечание.
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