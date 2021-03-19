В зоне риска: какие регионы близятся к "красной" зоне [ Редактировать ]
В пятницу, 19 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что в Украине наблюдается сложная ситуация с коронавирусом в западных регионах.
Так, во Львовской области растет количество случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, министр отметил, что что ситуация в Ивано-Франковской области улучшилась.
На вопрос о том, какие регионы рискуют попасть в "красную" зону, Степанов ответил:
У нас сложная ситуация в западных областях. Во Львовской области начался рост. В том числе в Харьковской области, но пока все контролируемо. В Николаевской области есть по одному из показателей. То есть все те области, которые находятся в "оранжевой" зоне.
На данный момент в "красной зоне" карантина находятся:
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Черновицкая область.
Ранее мы писали о том, что в крупных городах Украины намерены в ближайшее время ввести карантинные ограничения "красной зоны". Напомним, что уже 20 марта Киев уйдет на локдаун. В городе вводят жесткие ограничения, которые буду действовать до 9 апреля. Читайте, что закроют, а что будет работать, как и прежде.
Также мы писали о том, как будет работать транспорт во время карантина.
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