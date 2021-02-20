В субботу, 20 февраля, в Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения водителю, который в центре Киева из-за конфликта на дороге до смерти избил пешехода.

Как сообщила пресс-секретаря прокуратуры Надежды Максимец в Facebook, суд отправил за решетку водителя, обвиняемого в нанесении смертельных травм пешеходу в центре Киева.

По словам Максимец, сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте.

"Подозреваемый сообщил, что признает свою вину", — отметила пресс-секретарь прокуратуры.

Во время заседания подозреваемый сделал заявление.

Он сообщил, что резко затормозил перед переходом. В свою очередь, погибший вернулся и начал нецензурно ругаться. Тогда водитель вышел, ударил пешехода и уехал. О том, что человек умер на месте, говорит, узнал, уже когда его задержали полицейские.

Напомним, накануне в столице на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе состоялся спонтанный конфликт между пешеходом, который переходил проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля "Хюндай", который проезжал по улице.

В результате словесного конфликта водитель "Хюндай" выбежал из автомобиля и нанес пешеходу ряд ударов в область головы, от которых последний упал на мостовую и в дальнейшем скончался на месте происшествия.

Водитель "Хюндай" с места происшествия скрылся и после объявления оперативного плана "Перехват" был остановлен экипажами патрульной полиции на углу улиц Братиславской и Стальского.

Водителем оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения. Он имеет вид на жительство в Украине. Умерший пешеход — киевлянин, 1969 года рождения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.