Убийство пешехода в Киеве: водитель сделал шокирующее признание [ Редактировать ]
В субботу, 20 февраля, в Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения водителю, который в центре Киева из-за конфликта на дороге до смерти избил пешехода.
Как сообщила пресс-секретаря прокуратуры Надежды Максимец в Facebook, суд отправил за решетку водителя, обвиняемого в нанесении смертельных травм пешеходу в центре Киева.
По словам Максимец, сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте.
"Подозреваемый сообщил, что признает свою вину", — отметила пресс-секретарь прокуратуры.
Во время заседания подозреваемый сделал заявление.
Он сообщил, что резко затормозил перед переходом. В свою очередь, погибший вернулся и начал нецензурно ругаться. Тогда водитель вышел, ударил пешехода и уехал. О том, что человек умер на месте, говорит, узнал, уже когда его задержали полицейские.
Напомним, накануне в столице на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе состоялся спонтанный конфликт между пешеходом, который переходил проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля "Хюндай", который проезжал по улице.
В результате словесного конфликта водитель "Хюндай" выбежал из автомобиля и нанес пешеходу ряд ударов в область головы, от которых последний упал на мостовую и в дальнейшем скончался на месте происшествия.
Водитель "Хюндай" с места происшествия скрылся и после объявления оперативного плана "Перехват" был остановлен экипажами патрульной полиции на углу улиц Братиславской и Стальского.
Водителем оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения. Он имеет вид на жительство в Украине. Умерший пешеход — киевлянин, 1969 года рождения.
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