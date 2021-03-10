Драка водителей в Киеве обернулась поножовщиной (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд подрались двое водителей. Во время потасовки один из мужчин достал нож и ударил своего оппонента. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Злоумышленник быстро сел в машину и скрылся, а 46-летнего пострадавшего с проникающим ранением в живот забрала скорая помощь.
Полиция немедленно начала спецоперацию по розыску и задержанию злоумышленника. В ходе следственных мероприятий он был задержан. Им оказался 46-летний киевлянин, который раньше не привлекался к уголовной ответственности.
Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное тяжкое телесное повреждение ". Наказание за данное преступление предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в конце февраля в Киеве произошло жестокое и бессмысленное убийство на дороге. Между пешеходов и водителем возник словесный конфликт, в результате которого автомобилист - гражданин Азербайджана - выскочил из салона и отправил оппонента в нокаут. Пешеход сильно ударился головой об асфальт и умер.
по теме
Причины жуткого поступка расследуют правоохранители
За попередньою версією слідства, жінка померла через передозування лікарськими засобами, проте справжню причину смерті поки з'ясовують правоохоронці
Столичні правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської. Злочин стався напередодні вночі у Дарницькому районі. На проспекті Бажана перехожі знайшли тіло жінки із численними ножовими пораненнями
В ночь на 7 марта в столице обнаружили тело женщины
В ночь на 7 марта в Дарницком районе столицы обнаружили тело женщины
Удар был такой силы, что обломки машин разлетелись на десятки метров. Renault развернуло на 180 градусов, а Chevrolet отбросило на обочину в лес. Кто из водителей выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение, выясняет следствие