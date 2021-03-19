В пятницу, 19 марта, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина сделает условием въезда в страну негативный ПЦР-тест. Об этом Степанов заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Глава ведомства отметил, что тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в государство.

"Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают... Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте (сделанном, - ред.) за 48 часов", - заявил Степанов.

Ранее мы писали о том, что во Франции нашли штамм COVID-19, который не определяется ПЦР-тестом.

Как сообщали "Подробности", эпидемиологи во всем мире заявляют, что мутации коронавируса могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. Таким образом вирус набирает скорость, но теряет силу.

При этом мутации не влияют на эффективность вакцин, поскольку они работают на разные генотипы вируса.

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