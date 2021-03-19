Територію Туреччини обстріляли із Сирії. Про це заявили в Міністерстві оборони республіки. За наявними даними, із Сирії випустили кілька ракет. Снаряди впали в безлюдній місцевості у провінції Кіліс, що на півдні Туреччини.

Ніхто не постраждав. У відповідь турецька армія відкрила вогонь. Нагадаю, у середу ізраїльська сторона обстріляла райони поблизу Дамаска. Атакували будівлі, де проіранські бойовики зберігали зброю. Велику кількість ізраїльських ракет збили системами ППО Сирії.