Сирія випустила кілька ракет на територію Туреччини [ Редактировать ]
Територію Туреччини обстріляли із Сирії. Про це заявили в Міністерстві оборони республіки. За наявними даними, із Сирії випустили кілька ракет. Снаряди впали в безлюдній місцевості у провінції Кіліс, що на півдні Туреччини.
Ніхто не постраждав. У відповідь турецька армія відкрила вогонь. Нагадаю, у середу ізраїльська сторона обстріляла райони поблизу Дамаска. Атакували будівлі, де проіранські бойовики зберігали зброю. Велику кількість ізраїльських ракет збили системами ППО Сирії.
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