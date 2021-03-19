Новый план мирного урегулирования на Донбассе, разработанный Украиной, Францией и Германией, направлен в Москву. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью телеканалу "Дождь".

План, составленный Украиной, Францией и Германией, был направлен в Москву. Однако в настоящий момент ответа от российской стороны не последовало.

Таким образом первый президент Украины прокомментировал заявление замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака, который назвал "мифом" информацию о новом плане урегулирования конфликта на Донбассе.

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Кравчук также напомнил, что официальный Киев предложил США стать участником переговоров по Донбассу и принять участие в "нормандском формате".

Напомним, что с 23 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

В ОБСЕ подсчитали, что за время перемирия российские оккупанты в Донбассе 882 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погибли 16 украинских военных, 69 были ранены.