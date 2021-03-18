Перемир'я на Донбасі забрало життя 16 українських військових [ Редактировать ]
882 рази порушили режим припинення вогню російські окупанти на Донбасі від початку перемир'я від 27 липня минулого року. 16 українських військових загинули, 69 були поранені. Про це поінформував представник української делегації в ОБСЄ під час засідання Форуму з безпекового співробітництва.
За офіційними даними, майже 10 атак найманці вчинили із забороненої зброї - артилерії та важких мінометів. Вісім разів окупанти обстрілювали житлові квартали.
Головним завданням ворога залишається провокування українських армійців на вогонь у відповідь, аби звинуватити Київ у зриві перемир'я, йдеться у заяві.
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