Президент Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Что будет на повестке дня этого заседания, пока не известно.

Об этом речь шла на заседании Совета реформ.

"У нас день сегодня важный и насыщенный. После заседания Совета реформ будет заседания СНБО Украины", - сказал глава государства в начале заседания.

После этого в Офисе президента анонсировали брифинг по результатам заседания СНБО. Начало брифинга планируется ориентировочно на 18:30. Брифинг, как всегда, проведет секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, в пятницу, 26 февраля, состоялось третье в прошлом месяце заседание СНБО. Были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".

2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.