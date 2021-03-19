Зеленский подтвердил проведение СНБО [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Что будет на повестке дня этого заседания, пока не известно.
Об этом речь шла на заседании Совета реформ.
"У нас день сегодня важный и насыщенный. После заседания Совета реформ будет заседания СНБО Украины", - сказал глава государства в начале заседания.
После этого в Офисе президента анонсировали брифинг по результатам заседания СНБО. Начало брифинга планируется ориентировочно на 18:30. Брифинг, как всегда, проведет секретарь СНБО Алексей Данилов.
Напомним, в пятницу, 26 февраля, состоялось третье в прошлом месяце заседание СНБО. Были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".
2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.
19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
по теме
В пятницу, 19 марта, состоится очередное заседание СНБО
В этом году для учащихся 4 и 9 классов отменили прохождение государственной итоговой аттестации
Погода в Украине в пятницу, 19 марта, будет прохладной
Вечером 18 марта ряд стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca
Украина приветствует инициативу группы сенаторов США увеличить поддержку Украины в сфере безопасности, в частности, назначить специального представителя