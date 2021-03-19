Приморский суд Одессы сегодня, 19 марта, рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.

Об этом речь шла на заседании суда.

Сторона защиты просила суд освободить Стерненко из СИЗО на основании статьи 206 УПК Украины, которая предусматривает, что каждый судья обязан освободить лицо, находящееся под стражей на основании не вступившего в законную силу приговора.

Однако суд не увидел оснований для освобождения Стерненко из-под стражи. Поэтому активист останется в СИЗО.

Ранее сообщалось, что глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк предложил рецепт решения проблемы "кадрового голода" в судах. В частности, ввести в Украине должности мировых судей.