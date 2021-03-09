Сторонники Стерненко протестуют в центре Киева против съезда судей (видео) [ Редактировать ]
Источник: PavlovskyNEWS
Сторонники активиста Сергея Стерненко, который 23 февраля был приговорен к семи годам заключения за похищение и пытки человека, собираются на акцию протеста в центре Киева.
Она проходит возле гостиницы "Президент-отель" (ул. Госпитальная, 12), где должен состоятся съезд судей, на котором планируют назначить новых членов Высшего совета правосудия и одного судью Конституционного Суда.
Сторонники Стерненко требуют не проводить съезд судей до изменения правил отбора, чтобы туда смогли войти "порядочные люди, которые не позволят держать патриотов и невинных людей за решеткой, и отпускать убийц и коррупционеров".
По мнению протестующих, именно недобросовестные судьи ВСП и КСУ обеспечивают "судейский произвол и отсутствие справедливости в стране".
Под гостиницей собралось не более 100 человек, вход в нее охраняют усиленные наряды полиции.
Ранее сообщалось, что глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк предложил рецепт решения проблемы "кадрового голода" в судах. В частности, ввести в Украине должности мировых судей.
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