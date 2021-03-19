Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 19 компаний и 27 физических лиц. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, санкции в отношении физлиц были введены за предательство Украины. Часть из них после Революции Достоинства сбежала в Россию и получила российские паспорта, часть живет в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольной Украине части Донбасса:

1. Янукович Виктор Федорович

2. Азаров Николай Янович

3. Абисов Сергей Вадимович

4. Аксенов Сергей Валерьевич

5. Бобков Александр Михайлович

6. Грицай Валерий Николаевич

7. Затулин Константин Федорович

8. Зима Петр Анатольевич

9. Иванцов Андрей Геннадьевич

10. Кирилин Олег Геннадьевич

11. Колесниченко Вадим Васильевич

12. Константинов Владимир Андреевич

13. Курченко Сергей Витальевич

14. Куцюк Сергей Николаевич

15. Лебедев Пввел Валентинович

16. Пасечник Леонид Иванович

17. Поддубов Александр Александрович

18. Поклонская Наталья Владимировна

19. Пшонка Виктор Павлович

20. Саламатин Дмитрий Альбертович

21. Соркин Игорь Вячеславович

22. Табачник Дмитрий Владимирович

23. Ткаченко Николай Николаевич

24. Федорян Николай Аулетович

25. Феськов Николай Николаевич

26. Черпицкий Вячеслав Зиновьевич

27. Чечеримова Ольга Анатольевна.

Напомним, что в пятницу, 26 февраля, СНБО уже ввел санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".

В четверг, 11 марта, на заседании СНБО рассмотрели ряд вопросов, в том числе о национализации предприятия "Мотор Сич" и передачу Черноморского флота России.

2 февраля СНБО ввел персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.