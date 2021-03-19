У свої найкращі часи він приймав до сотні рейсів щодоби, а його злітно-посадкова смуга була третьою за потужністю в Україні. Та вже два десятиліття як аеропорт Черкаси припинив регулярні пасажирські перевезення. А останні три роки взагалі зник з авіаційного переліку портів.

Хто винен у занепаді летовища? І чи є шанс, що з нього знову злітатимуть борти?

Ось такою весняною музикою тепер зустрічає своїх відвідувачів Аеропорт Черкаси. Колись потужний і відомий на всю Україну комплекс - у занепаді вже два десятиліття. І весь цей час аеропорт разом з колективом живе лише обіцянками чиновників провести ремонт. Дати нове життя летовищу обіцяли вже щонайменше шестеро голів обладміністрації і двоє президентів. Першими за аеропорт взялись теперішні втікачі - ексголова області Сергій Тулуб та Віктор Янукович. Про потуги високопосадовців заступник директора аеропорту зараз розповідає із іронічною посмішкою.

Тулуб був з Януковичем. Он там - їдальня була нормальна, вони її розвалили. Янукович сказав: я хочу тут сидіти, кушать і дивитись, як літають. Розвалили і уїхали. І на цьому там капець - все розвалене.

До 2017 року аеропорт приймав хоч якійсь чартерні рейси - зараз він просто стоїть пусткою. А все через грандіозну реконструкцію злітної смуги. Поки вона на ремонті, летовище позбавили ліцензії. А нещодавно "Украерорух" взагалі законсервував диспетчерську службу.

Валерій Мікушкін, заступник директора КП Аеропорт "Черкаси" Черкаської облради:

Скоротили до відновлення польотів, як тільки польоти відновляться - їх знову введуть. Обладнання не прибиралось, все на місці обладнання залишилось.

Два з половиною кілометри завдовжки - це та сама злітна смуга, ремонт якої не можуть закінчити вже третій рік. В асфальтобетон на "злітці" закатали понад 100 мільйонів гривень. Якістю виконаних робіт головний інженер аеропорту вражений.

Ми ж дивимось - це новий асфальт, на якому не приземлявся ще жоден літак. Це новий асфальт, ось це новий асфальт, по осьовій.

Ці численні тріщини - не єдине чим може похвалитися новенька смуга. За проєктом, на ідеально рівне покриття б мали сідати Боїнги міжнародних авіакомпаній. Та тут трясе навіть нашу машину.

Якість і вартість ремонту НАБУ почало розслідувати ще два роки тому. Але слідчі злочину не виявили, хоча роботи після цього так і не відновились.

Михайло Хоптин, головний інженер КП "Аеропорт Черкаси" Черкаської облради:

Об'єкт ще не зданий замовнику, тобто департамент ще не отримав злітно-посадкову смугу після ремонту. Строк ремонту, згідно із проєктом, вісім місяців. Це вже розтягується скоро на четвертий рік. На цей рік департамент підписав додаткову угоду і подовжив строк капітального ремонту ще до кінця цього року.

В обласній адміністрації, яка й замовила ремонт, роботою задоволені.

Сергій Чубань, директор департаменту інфраструктури Черкаської ОДА:

На щастя у мене немає документів, які підтверджують ваші слова. Ті документи, які бачив я - є висновки експертиз, є висновки організацій і зараз буде замовлений ще один аудит. Якихось висновків про те, що смуга не відповідає якимось даним, з ваших слів, - у мене такої інформації немає.

Фінальний етап робіт має розпочатись, щойно дозволить погода, запевняють обласні чиновники. А коли ремонт завершать і здадуть в експлуатацію, на Аеропорт "Черкаси" чекає ще одне випробування - сертифікація на придатність смуги. Чи складе вона цей іспит, працівники летовища відповіді не дають.