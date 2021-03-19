Затримка виплат декретних та лікарняних в Україні. Про таку ситуацію попередив Фонд соціального страхування. Поки говорять про затримку у 21 робочий день.

Чому виникла така проблема? Як на ситуацію вплинула пандемія? І чого чекати українцям?

Марія народила Михайлика наприкінці листопада минулого року. Тоді на свої майже 40 тисяч гривень декретних жінка чекала понад місяць. Гроші затримували.

Марія, зіткнулася з невиплатою декретних:

Я їх отримала, мабуть, тижнів за два до народження дитини, я отримала оці виплати саме як лікарняні.

І якби не чоловік, каже Марія, не було б на що жити. Адже розмір декретних саме й розраховують за принципом - два місяці до пологів і стільки ж після.

Марія, зіткнулася з невиплатою декретних:

Ти пішов з роботи і зарплати не такі, що ти можеш собі заощадити, хоча б на два місяці проживання. А треба і вітаміни, харчування, обстеження, аналізи. Це ж все вагітній жінці ніхто не забезпечить.

І така затримка з виплат декретних триває від грудня. Торкнулася вона і лікарняних. У Фонді соцстраху - розводять руками. Кажуть, грошей катастрофічно не вистачає. Заборгованість сягнула майже два мільярди гривень.

Світлана Зарубіна, начальниця управління матзабезпечення та страхових виплат виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України:

Коли почала зростати захворюваність на ковід - значно збільшились видатки Фонду, почали надходити дуже багато заявок-розрахунків від страхувальників і Фонд не мав достатньо фінансового ресурсу, щоби своєчасно профінансувати всю ту потребу, яка виникла під час саме другої хвилі пандемії. Ці видатки збільшились майже в два з половиною рази!

У грудні минулого року Фонд виплатив лікарняних на майже два з половиною мільярди гривень. Для порівняння: 2019 року ця сума не дотягувала і до мільярда. Тобто, щоб зрозуміти наскільки зросли видатки соцстраху - знань з вищої математики не треба. Дефіцит - у півтора мільярда. І вони для Фонду "непідйомні".

Видатки Фонду соціального страхування:

Грудень 2020 року - 2,4 мільярда гривень

Грудень 2019 року - 0,9 мільярда гривень

Різниця видатків -1.5 мільярда гривень

Бюджет Фонду страхування формується зі сплаченого Єдиного соціального внеску. Його щомісяця відраховує сам працівник або його роботодавець. Отже, і брати гроші на його поповнення більше немає звідки, кажуть у профспілках.

Cергій Каплін, представник Федерації профспілок України:

Федерація Профспілок України звертається до роботодавців - аби вони вчасно подавали відповідну інформацію до органів, які здійснюють таке фінансування. І Федерація Профспілок України звертається до уряду і особисто прем'єр-міністра аби уряд сьогодні підставив плече Фонду соціального страхування і забезпечив фінансову можливість виплатити відповідні відшкодування по лікарняним.

І влада таки підставить плече. Частину заборгованих виплат покриють з державного гаманця.

Світлана Зарубіна, начальниця управління матзабезпечення та страхових виплат виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України:

Наразі Кабінет міністрів схвалив виділення Фонду допомоги у розмірі 400 мільйонів грн. І ці кошти найближчим часом надійдуть до Фонду і дозволять скоротити цей термін заборгованості.

Це дуже потрібні кошти. Тому що ти ідеш на лікарняний і все тобі ніхто ніяку зарплату, нічого не платить.

Та навіть грошей від Уряду не вистачить на виплату всіх лікарняних та декретних. Проблема залишиться. І якщо пандемія набиратиме обертів, борги тільки збільшуватимуться.