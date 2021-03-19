Видатній поетесі сучасності Ліні Костенко виповнюється 91 рік [ Редактировать ]
І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт!
Видатній поетесі сучасності Ліні Костенко сьогодні виповнюється 91 рік. У радянські часи вона брала активну участь у дисидентському русі. Ліна Костенко - почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.
Ще у 2005 році відмовилася від звання Героя України. Наголосила, що поетам для спілкування з людьми потрібно лише слово. Останніми роками Ліна Костенко майже не з'являється не публіці.
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