Коронаскептики вимагають від уряду скасувати карантин і вакцинацію в Україні [ Редактировать ]
Не готові миритися з карантинними обмеженнями й ковід-скептики. Про свою позицію вони заявили в столиці. Близько сотні людей пройшли ходою центром Києва. Яку самі ж іменували "зомбі маршем". Усі були без масок, а в руках тримали кульки з написом "Зупиніть фейкову пандемію". Так привертали увагу до своїх переконань.
Вважають, що всесвітня боротьба з пандемією - ніщо інше, як медична диктатура.
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