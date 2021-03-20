Не готові миритися з карантинними обмеженнями й ковід-скептики. Про свою позицію вони заявили в столиці. Близько сотні людей пройшли ходою центром Києва. Яку самі ж іменували "зомбі маршем". Усі були без масок, а в руках тримали кульки з написом "Зупиніть фейкову пандемію". Так привертали увагу до своїх переконань.

Вважають, що всесвітня боротьба з пандемією - ніщо інше, як медична диктатура.