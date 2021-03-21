Фракція "Слуга народу" ініціює проведення в найкоротший термін позачергового засідання Верховної Ради для розгляду подій, що сталися у суботу біля Офісу президента. Про це в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" сказав народний депутат Олександр Качура.

"Парламент повинен дати оцінку тим подіям, що сталися. Якщо ми кажемо, що ми живемо в правовій державі, то тут ми можемо сказати що ми живемо в мирній державі? Це не мирний протест однозначно. Повинна бути відповідальність за такі дії. І я впевнений, що вся країна повинна знати Ім'я цієї людини, замовника цих ганебних провокацій. Ми будемо збиратися в парламенті, і ми ініціюємо з іншими депутатами збір підписів. Це питання не можна замовчати і пропустити, ми повинні доручити правоохоронним органам відзвітувати що відбулося, щоб такого більше не відбулося", - сказав Качура.

Однак депутат від партії "Батьківщина" Альона Шкрум не погодилась з заявою партії "Слуга народу" і вважає, що з вандалізмом під ОП повинні розбиратися правоохоронці.

"Категорично не погоджуюсь з цим. Коли була критична ситуація в енергетиці Рада не збиралась, коли у нас зараз провал вакцинації і люди не розуміють звідки вакцини, Рада не збиралася, а тут просто історія підігріти політичними заявами. Тут має працювати правоохоронні органи, чи були замовлення, чи були люди які порушували порядок. Але все інше, це політика, яка буде ще більше розділяти суспільство. Я б попросила "Слуг" не робити таких заяв які провокують суспільство. Я не підтримую такі дії, і результат, але підстава — це провалена судова реформа", - додала Шкрум.