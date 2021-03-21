Попри європейський вакцинний демарш, в Україні щеплень не зупиняли ні на день. Хоча з нинішніми темпами, а я нагадую, що за неповний місяць у нас вакцинували лише дещо більше ніж 100 000 людей, колективний імунітет нам "світить" мінімум за 20 років. А от загальноукраїнський локдаун може стати вже цьогорічною реальністю. Коронавірусну ситуацію навіть планують винести на найближче засідання РНБО.

Цього ж тижня Радбез відправляв у санкційний локдаун політиків та бізнесменів. Санкції запровадили проти 27 топ-чиновників із команди Віктора Януковича.

Червоні картки отримали колишній прем'єр Микола Азаров, екс-міністри оборони Павло Лебедєв та Дмитро Саламатін, колишній головний освітянин - Дмитро Табачник, генпрокурор Пшонка, кілька колишніх нардепів та кримських правоохоронців і політиків, які зрадили присязі. Відтепер усе їхнє майно та активи в Україні - заморожені.

Не забули і про самого Януковича. Він теж потрапив під санкції.

Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України: