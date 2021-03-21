Кількість хворих, госпіталізованих і смертельних випадків уже не просто лякає, а шокує! Коронавірус цього тижня настільки розійшовся, що почервоніла навіть столиця. А разом із нею ще шість регіонів.

У лікарнях, які приймають ковідних хворих, закінчуються ліжка. Тож влада на місцях почала діяти. Із п'ятниці суворий карантин оголосили у Львові, від суботи у столиці. Та все ж більша частина України, попри те, що її вже охопила третя хвиля пандемії, живе звичайним життям.

Чому українці нехтують небезпекою? Як карають порушників карантину? І що означає локальний локдаун? Олександр Васильченко - розкаже.

Знову ковідні антирейтинги - 15 тисяч плюс щодоби. Знову заповнені лікарні. І знову карантинне перефарбовування. Це коронавірусна ситуація цього тижня. Ще на його початку в уряді закликали місцеву владу діяти!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У нас продовжує діяти адаптивний карантин, а це значить, що місцева влада має право посилювати карантинні обмеження. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення.

І першими необхідні рішення ухвалив Львів. Бо ситуація в сусідніх - уже червоних Прикарпатті й Закарпатті - стає критичною:

Наталія Тімко, директорка Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України:

Якщо ми ще говорили два тижні назад, майже три тижні, що в лікарнях перебувають 1100 хворих одночасно, то зараз ми говоримо, що в лікарнях і є майже 2300 пацієнтів одночасно.

Тож львівський мер, який був категорично проти січневого локдауну, тепер думку - кардинально змінив:

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Починаючи з п'ятниці, 19 березня і до 28 березня ми вводимо на території львівської об'єднаної громади жорсткий локдаун.

А від суботи, 20 березня, на жорсткий карантин пішла і поки ще помаранчева столиця.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні до дев'ятого квітня. Включно. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не стало колапсу медичної системи, щоб не наражати на небезпеку життя людей.

І у Львові, і в Києві обмеження фактично однакові. Торговельно-розважальні центри на замку. На масові зібрання табу. Кіна не буде. Театри й кінотеатри не працюють. Школярі та студенти - або на канікулах, або на онлайн-навчанні. До речі, перевести людей на дистанційку місцева влада наполегливо радить усім роботодавцям. Транспорт поки що не зупинятимуть:

Сергій, студент із Києва:

На улицах людей полно, в метро полно и как-то закрывать все снова, ну как-то, не знаю, как-то уже приелось.

Марта, жителька Києва:

Ужгород вже закрився, Франківськ, заради справедливості хоча б, зважаючи на те що кількість захворювань зростає, мабуть, в цьому є сенс. Хоча, шкода приватних підприємців, людей, які працюють в закладах, які закриваються, їм важко виживати в таких умовах.

Та все ж закрили не всіх. У штатному режимі працюють продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці та магазини побутової хімії. Кафе й ресторани гостей не приймають, але можуть готувати навинос. Перукарні й салони краси - приймають клієнтів за попереднім записом.

Це стосується й фітнес-клубів та спортивних залів. Але навіть такі обмеження вже викликати протести. На вулиці Львова та Києва - вийшли обурені підприємці. Шум від акцій почули на Банковій. Максимально підтримати бізнес міську владу закликав президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих розмірів допомоги центральна влада додасть 100%, збільшивши підтримку вдвічі.

І хоча допомога ця, звісно, не перекриває збитків, Без локдауну коронавірус поки що не спинити. Тож дотримуватись обмежень закликають усі. Медики звертаються до людського сумління:

Тетяна Мостепан, головний лікар Київської клінічної лікарні №4:

Лікарі дуже втомлені. Лікарі вже валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян, щоб вони ставилися з повагою і берегли себе - дотримувалися усіх карантинних заходів.

Урядовці апелюють до перспектив:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Чи буде локдаун у всій країні - це залежить тільки від нас з вами. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен.

Та все ж без контролю всі карантинні обмеження перетворюються на такі собі розфарбовки. Бо в червоних Чернівцях та Івано-Франківську поки що зупинити, приміром, весільні гуляння не може ніщо. Поліція навіть блокпости почала встановлювати перед ресторанами!

З вівторка помаранчевий Київ офіційно має почервоніти (хоча у місті й так локдаун). А ще крім столиці до червоної зони потрапляє Одеса! Місто, де завжди були проблеми із карантинною дисципліною. От і цими вихідними одесити розважалися як востаннє.