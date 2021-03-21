В Україні встигли щепити більше ніж 108 тисяч людей

На користь пандемії зіграли цього тижня й ті, хто намагається заробити політичних балів на роздмухуванні антивакцинних настроїв. Тимчасове припинення використання AstraZeneca в Європі деякі політики використали по повній, аби залякати людей. Євросоюз із препаратом розібрався, і щеплення - поновили.

А от у нас, як у тому анекдоті - ложечки знайшлись, та неприємний осад залишився. Давайте розберемося, хто й чому влаштував судний тиждень для AstraZeneca? І чи така страшна ця вакцина, як її малюють?

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Коли дійде моя черга, я із задоволенням вакцинуюся AstraZeneca.

Такі оптимістичні вакцинні обіцянки президент Франції та міністр охорони здоров'я Німеччини роздавали наприкінці лютого. А буквально за кілька тижнів люди почули від них зовсім інше.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Як запобіжний захід, ми ухвалили рішення тимчасово призупинити щеплення AstraZeneca.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Згідно з рекомендаціями Інституту імені Пауля Ерліха, уряд Німеччини тимчасово призупиняє вакцинацією сироваткою AstraZeneca.

Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Болгарія, Кіпр та Люксембург. На початку цього тижня понад десять країн ЄС поставили вакцинацію сироваткою AstraZeneca на паузу. Через повідомлення про утворення тромбів у кількох десятків людей, які отримали щеплення. У Німеччині, наприклад, де препаратом вакцинували більше ніж мільйон громадян, зафіксували 13 випадків тромбозу вен. Переважно, в молодих жінок. Троє людей померли.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Інститут Пауля Ерліха просить людей, які отримали щеплення AstraZeneca і довше ніж чотири дні після нього відчувають сильний головний біль або помічають на шкірі червоні цятки, що свідчить про крововилив, звернутися до лікарів. Ще раз наголошу, таке буває вкрай рідко.

Зв'язок між тромбоемболією і щепленням терміново взялися шукати фахівці Європейської агенції з лікарських засобів.

Емер Кук, виконавчий директор Європейської агенції з лікарських засобів:

Ми дійшли висновку, що ця вакцина безпечна й ефективна. Її переваги значно перевищують потенційні ризики. Використання цього препарату не підвищує ризику тромбоемболічних ситуацій. Утім, під час вивчення даних ми побачили кілька рідкісних, але серйозних випадків порушень згортання крові. І на даний момент не можемо повністю відкинути їхній зв'язок із щепленням. Тому продовжимо відстежувати ситуацію.

Паралельно німецькі та норвезькі вчені висунули власну гіпотезу: у деяких людей вакцина може провокувати вироблення специфічних антитіл, які, своєю чергою, активують тромбоцити.

Андреас Грайнахер, професор Інституту імунології при університетській клініці Грайфсвальда:

Важливо сказати: ми вже знаємо, яка терапія допомагає в таких випадках. Ми знаємо, як відключити цей механізм. І якщо раптом, що буває дуже й дуже рідко, виникне ускладнення, ми, як лікарі, можемо сказати: ми знаємо, що лежить в основі проблеми і як її вирішити.

Наразі в більшості країн ЄС, які призупиняли вакцинацію AstraZeneca, знову щеплюють цим препаратом. А лідери держав знову закликають людей імунізуватися. І роблять ін'єкції перед телекамерами. Як, наприклад, французький прем'єр Жан Кастекс.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Я взагалі нічого не відчув, а я чутливий до ін'єкцій. Браво!

Зробити щеплення пообіцяли прем'єр Італії та канцлерка Німеччини.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Так, я зроблю щеплення AstraZeneca. Почекаю, коли дійде моя черга, і зроблю.

Чи вдасться тепер, після суперечливих заяв і пауз у вакцинації відновити довіру людей до щеплень - велике питання. І критично важливе. Адже зараз Європу охоплює третя хвиля пандемії. В Україні, попри ковідний євродемарш, щеплення не припиняли ані на день.

Володимир Зеленський:

На рівні України підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneсa, я, чесно кажучи, не бачу. Від нашого МОЗ також я цієї інформації не отримував. Знаю одне, що ми боремося за збільшення постачання кількості вакцин.

Сьогодні в Україні встигли щепити більше ніж 108 тисяч людей. До листа очікування записалися ще майже 300 тисяч. Поки що їх вакцинуватимуть "Ковішилдом". Це єдина вакцина, яка є в Україні. У МОЗ запевняють - індійська сироватка ідентична британській. А от думки лікарів різняться.

Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, експерт МОЗ з питань боротьби з COVID-19:

Ми можемо ставити знак дорівнює, оскільки ви знаєте і Канада, і Велика Британія отримує вакцину "Ковішилд" виробництва AstraZeneсa з виробничих площ "Серум інститут" в Індії.

Світлана Гук, лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17:

AstraZeneсa не контролює цей завод. Це не є виробництво AstraZeneсa - це методика AstraZeneсa. В інтернеті, можна знайти інструкцію до Ковішилду і до AstraZeneсa. В одних варіантах вони геть сходяться, в інших, ми все ж таки, бачимо трошки різний склад.

То чи може сироватка, якою імунізують українців, спричиняти тромбоз? Лікарі цього не відкидають. Але пояснюють - таке може викликати будь-яка інфекція, яка є в організмі. Та все ж таких випадків у нас іще не фіксували.

Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, експерт МОЗ з питань боротьби з COVID-19:

В Україні було зареєстровано два серйозних побічних ефекти внаслідок вакцинації. Це були алергічні реакції, одна з реакцій описана як анафілактичний шок, але через пів години після спостереження пацієнтка була виписана додому.

Найпоширеніші побічні ефекти "Ковішилда" - головний біль, свербіж, відчуття лихоманки, біль у суглобах і м'язах.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Всього 455 незначних побічних реакцій. 455 на 92 тисячі вакцинованих. Це 0,5%. Такий самий відсоток, як при будь-якої рутинної вакцинації.

До цієї статистики потрапили і мої колеги. Анна Філь днями отримала першу дозу Ковішилда". Каже - стан погіршився за кілька годин після уколу.

Анна Філь, кореспондентка, вакцинована залишковою дозою:

Почала боліти тільки рука, але так не уже сильно. Просто наче тягне м'яз. Наче щось важке підіймаєш. Так було до вечора, потім вже почався озноб. Я відчуваю, що мені холодно 12 40 потім почала рости температура. Десь було десь 37,5.

Вище 38 підскочила температура й у іншого колеги Івана Сірецького. І збити її непросто.

Іван Сірецький кореспондент, вакцинований залишковою дозою:

Дійшло до позначки 38,5 на градуснику. Дуже ламало тіло, велика слабкість була, жарознижуючі не сильно збивали температуру і так тривало упродовж всієї ночі.

Такий стан спостерігався ще добу. Про це, кажуть колеги, лікарі попереджають до щеплення. До слова, цього тижня медиків звільнили від відповідальності за побічні реакції. Тепер це клопіт держави.

Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації:

Медичні працівники звільняються від відповідальності у разі якщо діють згідно інструкції по застосуванню таких вакцин. І друге - кабінету міністрів в двотижневий термін розробити підзаконні акти, які дозволять державі сплачувати людям компенсацію у разі виникнення ускладнень від вакцинації.

Та вакцинований не означає на сто відсотків захищений. Бо ін'єкція це ще не імунітет до Ковіду. Ви все одно можете його підхопити. Як, приміром, головний санлікар країни - Віктор Ляшко. Однак!

Світлана Гук, лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17:

Людина, яка щеплена, вона може захворіти і вона може переносити вірус. Але вона хворіти буде легше.

І, як стверджує виробник, сироватка "Ковішилд" має таку ефективність.

Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, експерт МОЗ з питань боротьби з COVID-19:

Щодо запобігання тяжкому перебігу -100 відсотків, щодо уникнення захворювання вона перевищує 70 відсотків.

Та все ж, задля власної безпеки, перед тим як іти на вакцинацію, зробіть аналіз крові, зокрема на її згортання. А якщо відчуваєте, що імунітет ослаблений, чи вживаєте ліки, які впливають на імунну систему, одразу кажіть про це медикам.