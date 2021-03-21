Відносно мами, яка створювала і оприлюднювала неоднозначні фото та відео своєї малолітньої доньки, відкрито кримінальне провадження за ст. 301 ККУ Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Як розповіла юрист-кримінолог Анна Маляр в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", мама дівчинки може уникнути покарання.

"Батьки завдають шкоду своїм дітям. Є поняття нормального статевого розвитку, де в кожному віці дитина отримує уявлення про статеві відносини. Тут, звісно, завдається шкода. Тобто батьки, по суті, калічать своїх дітей в моральному сенсі", - каже Маляр.

Як каже Маляр, поліція дуже м'яко кваліфікувала дії проти матері 8-річної Мілани.

"Поліція кваліфікувала справу за статтею 301. Вона дуже хитка і довести обвинувачення дуже складно, тому що тут важливо що покаже експертиза. Якщо експерт скаже що тут була дитяча порнографія, значить вона була, якщо не підтвердить це, а таке може бути тому що дитина одягнена на цих фотографіях, тоді взагалі розвалять цю справу. Я вважаю, що тут є ознака ще одного злочину, розбещення неповнолітніх. За 2020 рік в Україні близько 60 справ про розбещення малолітніх, але таких випадків немає. Тут потрібно працювати ретельно, щоб довести провину, але розбещення може бути не тільки фізичне, але й інтелектуальне. Я вважаю що саме ознаки цього злочину тут є", - додала маляр.

Також юрист-кримінолог каже, що у цій справі є ознаки адміністративного порушення, тому що мати належним чином не виконує батьківські обов'язки.