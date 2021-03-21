Українці отримали платіжки за ЖКГ і зрозуміли - пошили в дурні

Комунального дива не сталося. Українці отримали платіжки за ЖКГ і зрозуміли - нас уже двічі від початку року пошили в дурні. Обіцяного зниження тарифів не те що не сталося, навпаки - вони збільшилися порівняно з минулим місяцем! Хто винний у цьому? І коли припиниться випробування нашого терпіння золотими платіжками - Світлана Шекера шукала відповіді.

Непідйомні тарифи знизимо! Таке в уряді пообіцяли в січні. Після тотального комунального подорожчання і протестів. Бо з нового року дорогим стало все - і опалення, і електроенергія, і вода! Приборкати ціни вирішили й частковою компенсацією за електроенергію, і держрегулюванням на газові розцінки. Вручну зафіксували ліміт - шість дев'яносто дев'ять за куб.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Така ціна буде діяти на час до завершення опалювального сезону, або до завершення карантину. Вище, ніж 6 гривень 99 копійок за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну.

І від цього українцям буде сама користь, казали в уряді. І навіть порахували - цифри в платіжках за лютий мали зменшитися в середньому на 30 відсотків. У грошовому еквіваленті це:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Буде десь менше на 500 гривень. І буде складати приблизно 40 відсотків від мінімальної зарплати.

Та цього тижня вони прийшли. Платіжки за лютий. І комунальну арифметику люди збагнути не можуть. Бо їхні очікування та міністерські обіцянки - ніяк не складаються!

Харків'янка Лідія Трохимівна йде з пошти, де щойно заплатила за комірне. Показує - свої платіжки.

Лідія Величкова, жителька Харкова:

Вот у меня идет отопление. Так, отопление 4 199. Две комнаты. Я вот это за это плачу 4 199.

Колишня вчителька англійської має три тисячі пенсії. І майже чотири з половиною тисячі повинна сплачувати за комуналку! На субсидію не претендує, бо в квартирі зареєстрований син. Та жінка все ж усміхається - каже, який не який, а вихід знайшла.

Лідія Величкова:

В ноябре месяце каждый год иду в теплосеть и заключаю с ними договор. Что я буду оплачивать весь год. Это очень меня выручает. Тысячу триста я вчера заплатила. Но я буду платить и июль, и август. Сентябрь, октябрь. 1300.

Така собі реструктуризація боргу. А він, до речі, зараз рекордний! Бо не всі такі сумлінні, які пані Лідія. Українці завинили за комірне. 81 мільярд гривень! Це вдвічі більше, аніж сума, закладена на субсидії в державному бюджеті.

Олександр Скубченко, голова Житлового союзу України:

Люди не просто не платят, потому что не хотят, они не платят - потому что у них уже денег нет.

Та повернімося до нашої героїні. Пані Лідія дві тисячі триста віднесла за комуналку. З тим, що залишилося, жінка чимчикує до аптеки. Купує найпростіше - заспокійливі та серцеві препарати.

Настойка боярышника, настойка пустырника, настойка валерианы. Двадцать девять гривен. - Дорогих ліків ви не купуєте, да? - Да.

Тетяні Кокарєвій пощастило більше - від держави вона таки отримує субсидію.

Тетяна Кокарєва, жителька Харкова:

Моя субсидия полторы тысячи.

У лютому за опалення сума в платіжці менша на 600 грн. Та все одно після сплати комірного в жінки залишається "вільних" аж 900 гривень. Майже всі розписані до копійки. І майже всі на ліки!

Вот это лекарства, которые мне нужно прокапаться три раза в году. Вот тут заложено денег только 2,5 тысячи.

Тож у холодильнику не густо.

Вот еда. Кастрюлька с борщом и сковородка с макаронами.

Если раньше я могла свиную голову себе на месяц купить и из нее мудрить что-то кушать, а теперь покупаем скелет курочки. Отвариваем. На неделю хватает. Вот так вот и живем. - А свинину, котлетку? - Нет, об этом уже речи не идет.

Жінка підгодовує зерном голуба Гошу, який прилітає на підвіконня.

Иди, Гошенька, иди кушать. Иди, мальчик хороший мой. Года три у меня. Старый друг.

Собі ж, каже, інколи може дозволити трохи... гречки.

Тетяна Кокарєва, жителька Харкова:

Я состою в обществе инвалидов, килограмм гречки в месяц дают. Так что я ее растягиваю, мне этого достаточно.

Селяни жаліють міських. Кажуть, вони комунально-вільніші. Відносно. Сміються: як захочуть, то можуть і взагалі вимкнути опалення. Та насправді економити не дуже-то й виходить.

Марія Чирва, жителька Солоницівки:

Та як економимо, на одиничкє стоїть всьо время та і все. Холодно, тепло, оділись, розділись, валянки обули. А от же ж потепліло, то щас нічо, нормально. А коли морози, одівалися в хаті, а шо.

До речі, саме морозами в уряді й пояснюють високі цифри у платіжках за лютий. Мовляв, і газу більше пішло, і електроенергії. Та в Марії Йосипівни свої розцінки. За опалення будинку платить шість тисяч гривень щомісяця. Каже, за лютий сума прийшла таки трохи менша:

Марія Чирва, жителька Солоницівки:

Де-то 4,5 по-моєму, тисяч заплатили. - Получається, що ви цього зниження і не відчули особливо так, да? - Конечно, нєт. Конечно, ні. Не відчули. Якби було по 4, по 3,50 - було б, може, трошки легше. Ну от, так от і живем.

А цей чоловік із сумом дивиться на свій двоповерховий будинок. Половину зробив власними руками. Тепер думає, як обігріти будівлю.

Валерій Чумаченко, житель Лимана:

Я начинал строить дом, когда в общем-то газ еще стоил 30 копеек. Ну в течение 25 лет дом построил, а теперь, конечно, очень большие трудности с оплатой, конечно газа и электроэнергии.

Чоловік отримує пенсію, ще й працює. Та суми за тепло - космічні. Тож Валерій Васильович викручується як може: другий поверх закрив. А на першому опалення вмикає лише ввечері.

Валерій Чумаченко, житель Лимана:

Мы сейчас в общем-то не пользуемся вторым этажом, пользуемся только первым этажом и платим где-то около 4 тыс за газ.

"Кабмінівська знижка" на газ діятиме ще 10 днів. Далі ціну знову відпустять у вільне "ринкове" плавання. І якою вона буде в уряді сказати не беруться. Єдине, у квітні обіцяють українцям Річний контракт на газ. Це коли можна буде купити паливо на рік уперед. Та за якою ціною? Її в Кабміні ще не склали. А от на зниження вартості електроенергії і сподіватися не варто. З квітня вона залишиться незмінною - 1,68 за кіловат. Без пільг.