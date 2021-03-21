Знахабніли у нас і квіткові крадії, таке враження, що Червона книга для них не писана! Щороку в Україні - зривають десятки мільйонів первоцвітів.

Проліски, шафран, сон-трава - ще не так давно вважалися звичайними весняними квітами. Поки не стали комерційним об'єктом полювання. Тож нині вони рідкісний вид, який зникає! А збір і продаж цих рослин карається штрафом від п'ятисот до чотирьох тисяч гривень. При чому відповісти повинні і продавець, і покупець. Та попри рейди поліції й екологів, щороку цих квітів дедалі менше.

Квіткові браконьєри настільки дихають вільно, що виходять на полювання навіть у заповідні дендропарки. На Закарпатті лісники вже кілька тижнів пильнують... червонокнижний шафран, який розцвів тут наприкінці лютого. Це надзвичайно рідкісна квітка. А один із її різновидів ще й найелітніша та найдорожча приправа у світі. Сто грамів коштує майже тисячу доларів! Наша Мар'яна Мартин на власні очі побачила, де росте українська квітка-мільйонер. І навіть спробувала її на смак.

На нього полюють усі! І браконьєри:

Я прийду вечером та нарву…

Альбіна, туристка з Мукачева:

Ми стараємся нє топтать, не сривать, тоїсть фотографірувать.

І кулінари!

Шафран або крокуси! Це і червонокнижні квіти, і найдорожча у світі приправа. Усе залежить від різновиду. І все це є тут, в українському шафрановому Закарпатті. То з чим їдять і як заробляють на спеції?

Як же смакує одна з найдорожчих приправ у світі? Знайомтеся, це Наталія.

Привіт. І сьогодні вона частуватиме нас смаколиками із шафраном. Наталю, що готуватимемо? - Сьогодні ми приготуємо дуже смачний рис по-перськи з нитками шафрану. - Поїхали.

Рис, курятина, родзинки, цедра, спеції, горіхи, перець. А ось і бульйон із шафраном. Його Наталія підготувала заздалегідь. Береться до справи.

Наталія Бабидорич, приватний підприємець:

Всипаємо цибулю підсмажуємо, і далі додаємо наші інгредієнти, які будуть підсмажуватися. 54 родзинки з журавлиною, це апельсинова цедра, це перець мілко нарізаний легенько на середньому вогні воно томиться зараз ми додаємо очищені від кістки курячі стегна.

До тушкованих овочів із родзинками та м'ясом Наталія додає спеції - і, звісно, нашого головного героя - дрібку шафрану.

Наталія Бабидорич, приватний підприємець:

Спеції розкривають свій аромат саме при смаженні.

Поки рис готується, у господині є час перепочити. Енергії та сил додає та сама приправа. у склянці з водою.

Наталія Бабидорич, приватний підприємець:

Тут у нас шафранова вода, ми її вживаємо щоденно вона дуже смачна на присмак, не звична, але вона ще дуже є корисна повноцінно компенсує чашку кави наливає воду саме з такого стакану води починається кожний мій ранок.

Про шафран писали ще стародавні єгиптяни на папірусах і згадували в Біблії юдеї. З неї готували настоянки, виробляли креми, ліки і фарбу.

Шафран - це натуральний барвник, він дуже добре розчиняється у воді та алкоголі.

А ще шафран називають червоним золотом. Бо це одна з найелітніших приправ у світі. Лише 1 грам цієї спеції коштує майже 200 гривень. І я розкажу чому.

Здавна Іран та Іспанія є лідерами світового виробництва шафрану. А це шафранові поля у Греції. Під час економічної кризи 2009 вони врятували тисячі людей від безробіття.

Виробництво у Греції за останні кілька років зросло удвічі. Залучили понад п'ять тисяч людей.

Коли народилася моя друга дитина, я брала її з собою в поле. Загортала в ковдру, вкладала спати, а сама разом із чоловіком збирала квіти.

Щоб ви могли додати до своєї страви 1 грам спеції, спершу потрібно виростити 150 квіток крокусу. У кожній із них є лише три червоних і тонких, наче нитка, вусики. Їх збирають вручну й висушують. Тому шафран такий дорогий.

На цьому полі росте шафран посівний. Квітів тут наразі немає. Бо пік цвітіння цього підвиду крокусів буде приблизно через пів року.

Майже два роки тому невелике шафранове поле першим на Закарпатті вирішив засіяти батько Наталії - пан Андрій.

Андрій Мазюта, власник шафранового поля:

Закупили спочатку 400 кг, посадили біля хати, воно розрослося - викопали цибульки і вже в прошлому році літом засадили сюди.

У догляді крокус невибагливий.

Андрій Мазюта, власник шафранового поля:

От дивіться, посадили ми одну цибульку. Вот тут одна цибулинка тут друга. І зараз з неї бачите, одни два три 4,5,6,7 майже 8, 8 цибульок уже буде з одної цибулинки. Можна, наприклад лишати, даже на одному місці воно може рости вісім років.

Та найбільше роботи припадає на жовтень. Бо саме в цей час шафран посівний цвіте. Тоді Мазюти на поле виходять усією сім'єю - аби обірвати цвіт. Роботи щонайменше на два тижні. Це відео Андрій відзняв минулої осені.

Із зібраних квітів зривають рильця. Усе вручну. Зате праця приносить непогані гроші, та й на столі завжди є запашні страви.

Пані Наталія частує мене пирогом... із шафраном.

Наталія, приватний підприємець:

Воно жовте за рахунок тичинок шафрану. Ось так він виглядає в розрізі.

Смак і справді незвичний. Описати важко, та й порівняти ні з чим не можу. Шафран додає свіжості. Тим часом і наш плов - готовий. На запах приходить чоловік Наталії.

Василь Бабидорич:

Щось зробила їсти, шо так файно пахне? Це дуже смачний рис із шафраном, сідай будеш пробувати, дегустувати, о супер.

Василь Бабидорич:

Страва, дуже смачний, дуже незвичний смак, дуже приємний. - На щось схожий може? - Ну, то шафран.

Тепер і я знаю, як смакує шафран. І скажу вам - не дарма у світі так цінують приправу. А поки вся родина Наталії чекає осені, щоб зібрати новий урожай, за десятки кілометрів від них крокус уже розцвів.

Щоправда, з цього виду крокусу спецій не роблять. Шафран Гейфеля - надзвичайно рідкісна квітка, занесена до Червоної книги. В Україні її можна зустріти тільки в Карпатах у дендропарку Березинка. Фіолетовий килим тут розкинувся аж на 20 гектарів.

Василь і Вероніка, туристи з Ужгорода:

Сюда треба приїжджати, дивитися, дихати свіжим повітрям насолоджуватися і теж пробуджуватися разом з природою.

Червонокнижний шафран Гейфеля відрізняється від своїх кулінарних родичів. Його пелюстки мають оригінальну форму.

Наталія Слободанюк, майстер лісового розсадника дендропарку "Березинка" Мукачівського держлісгоспу:

Латинська V буква. Якщо розпускаються, там така V буква.

І оригінальний колір. Крім фіолетових, часто зустрічаються і крокуси-альбіноси. Цьогоріч шафран Гейфеля прокинувся ще в лютому. Квітів так багато, що вони розрослися вже за межі дендропарку. Та все одно їх доводиться захищати. Від туристів.

На базарі їх сколько продають - червонокнижні, а ми собі сорвали три штучки, чотири, та то уже біда?

Та не варто плутати, що приправу виготовляють із Посівного шафрану. А шафраном Гейфеля можна хіба милуватися.