Євросоюз затвердив ковід-паспорти [ Редактировать ]
Шлях за кордон через кабінет щеплення! Тепер офіційно та обов'язково. Євросоюз остаточно затвердив паспорти вакцинації - "Цифрові зелені сертифікати".
У документі буде вся інформація: дата та місце щеплення, а ще сироватка, якою робили укол, і кількість доз. А також відомості про тест - або на антитіла, або ПЦР. І дані про одужання від Ковіду за останні пів року.
Кожен сертифікат матиме QR-код для гарантування безпеки й достовірності, а також електронний підпис. Щодо країн, які не входять до ЄС, про відновлення подорожей для них поки що не йдеться. Хоча в Єврокомісії запевнили - це стане наступним кроком.
І найлегше це буде узгодити з тими країнами, які використовують сертифіковані в ЄС вакцини Pfizer, Moderna, Astrazeneca.
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