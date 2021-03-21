Шлях за кордон через кабінет щеплення! Тепер офіційно та обов'язково. Євросоюз остаточно затвердив паспорти вакцинації - "Цифрові зелені сертифікати".

У документі буде вся інформація: дата та місце щеплення, а ще сироватка, якою робили укол, і кількість доз. А також відомості про тест - або на антитіла, або ПЦР. І дані про одужання від Ковіду за останні пів року.

Кожен сертифікат матиме QR-код для гарантування безпеки й достовірності, а також електронний підпис. Щодо країн, які не входять до ЄС, про відновлення подорожей для них поки що не йдеться. Хоча в Єврокомісії запевнили - це стане наступним кроком.

І найлегше це буде узгодити з тими країнами, які використовують сертифіковані в ЄС вакцини Pfizer, Moderna, Astrazeneca.