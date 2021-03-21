Америка в облозі! У Сполучених Штатах небачений досі потік нелегалів. А все тому, що бідні американці повірили Джо Байдену, який обіцяв відчинити для них двері та організувати амністію. Прикордонники вже не можуть впоратися. Мігранти з бідних країн Латинської Америки штурмують кордони Штатів і з повітря, і з землі. Чому вони саме зараз поспішають потрапити в країну? Дмитро Анопченко розкаже все детально.

Їх сотні наметів на кордоні США і Мексики. Фабричні, подаровані благодійними організаціями, і саморобні, коли на старих дошках розтягнули дірявий целофан зі смітника; маленькі - де й одному складно поміститися, і величезні - на кілька родин.

З повітря вони нагадують строкатий кольоровий пазл, у якому й не розгледіти складові: проблеми, долі, біографії. Немає електрики, води, навіть елементарних санітарних умов - усе у найближчих кущах. Так мігранти живуть тут уже четвертий тиждень і готові жити й далі, поки Америка не відчиніть двері. Бо Байден обіцяв!

Я коли побачив мексиканський прапор, подумав: ну все, наші проблеми от-от скінчаться. Але ми чомусь і досі через пекло проходимо.

Що умови, що ставлення - нелюдські. Немає слів, щоб це описати.

Влада політкоректно каже про "кризу на кордоні". Критики нової команди - республіканці - говорять "міграційна катастрофа". Бо почувши в новинах про плани Байдена запровадити міграційну амністію - дати законний статус усім, хто на момент її оголошення буде у Штатах, десятки тисяч людей із бідних країн Латинської Америки продали останнє й дісталися сюди - на кордон.

В інтерв'ю ABC - тому самому, гучному, де Байден назвав Путіна вбивцею, у нього була непроста розмова щодо мігрантів.

Багато мігрантів зараз їдуть, бо - кажуть - ви обіцяли покращення. Але щодня стає тільки гірше. Що це? Помилка? "Ну… Всі ці розмови, що Байден сказав: "Приходьте"… Я й таке чув, що вони їдуть, бо вважають мене хорошою людиною… - Ви маєте тепер сказати: "Не їдьте? - Так! Я можу чітко заявити: "Не їдьте"!

Але пізно. Тижнями йдуть пішки, їдуть потягами й машинами, а хто може собі дозволити - навіть летить.

В американських аеропортах життя поступово повертається до норми. Ажіотажу, як бачите, немає, але днями навіть похвалилися: є рекорд, за одну тільки добу зареєстрували мільйон пасажирів на летовищах країни. Утім, експерти кажуть - кількість тих, хто їде до Штатів законно і з візою, просто не порівняти з числом людей, які прагнуть потрапити сюди нелегально.

Ті, хто колись отримав американську візу, терміново придбали квитки на літак. Кажуть різне - у справах, на лікування, в гості. Але хтозна, скільки з них згодом скасують зворотний виліт. Ті, кому віза ніколи й не "світила", вночі переходять кордон нелегально. Керівник Міністерства внутрішньої безпеки США вже попередив: треба готуватися до рекордного напливу мігрантів.

Трампа преса нещодавно "розривала на шматки", критикуючи за умови утримання дітей мігрантів, яких розлучали з батьками. Але зараз усе іще гірше. У притулках майже 10 тисяч неповнолітніх, які самі пробралися до Штатів. Ще майже п'ять тисяч малолітніх нелегалів тримають на прикордонних дільницях у камерах.

Сем Бішоп, координатор громадської організації з допомоги біженцям:

Мігранти їдуть сюди з усієї Центральної Америки. Гондурас, Гватемала, Сальвадор. Тут люди з Гаїті та Нікарагуа. Ми щодня чуємо тисячі історій".

Впустити їх усіх означало б паралізувати роботу міграційних центрів і витратити сотні мільйонів доларів на допомогу. Але й не впускати - нова влада теж не може. Бо знову відкрити Америку - було однією з обіцянок демократів.

Тому вирішили відкрити кордон для тих, хто з дітьми. Давати тимчасові дозволи на перебування у Штатах. Цю прикордонну річку матусі з малюками на руках переходили вбрід. Поруч залізні паркани спадок від Трампа, а цю ділянку біля води закрити просто не встигли. І якщо за Трампа їх миттєво б депортували, то за Байдена влада виділила 86 мільйонів доларів, щоб розмістити їх у готелях з усіма зручностями. Тут і пайки видадуть. І обідом нагодують. І грошей підкинуть.

Даніела Соса, волонтерка благодійної організації з допомоги біженцям:

Вони хоча б не на кордоні! Поживуть тут певний час, потім куплять квитки і роз'їдуться Америкою.

Історії цих жінок різні і часто шокуючі. Хтось біжить від насильства, хтось від злочинців. І всі за кращим життям:

Я сюди приїхала, бо в нас у Гондурасі роботи геть немає. Хочеться кращого життя для дочки, але не думайте, я працюватиму!

А в нас, щоб отримати роботу, освіта потрібна, а в мене - немає. І будинку немає. Тому я в Америку й поїхала.

Міграційні заборони Трампа багатьох в Америці обурювали. Та зараз й інша половина країни незадоволена, бо вийшло, що влада з одних крайнощів кинулася в інші. І це лише початок. Бо на підході піші каравани найбідніших мігрантів. Тих, у кого навіть на найдешевший автобусний квиток до Мексики не вистачило. А отже, їм і втрачати більше нема чого.