Хайп з елементами порно: чим закінчиться скандал із дитячим романом? [ Редактировать ]
Хайпанули на мільйон лайків та одну кримінальну справу! Один із найгучніших скандалів цього тижня - це історія восьмирічної блогерки, моделі та зірки інтернету - Мілани.
Її мама виставила в соцмережах дочки дуже сумнівні фото та відео. На них дитина з яскравим макіяжем та у звабливих позах. Більше того ще й "крутить" роман із 13-річним хлопцем.
Діти цілуються та чуттєво обіймаються. "Жах!" - таким був вердикт більшості інтернет-користувачів. Порнографія та продукт для педофілів! Так вважають і поліція, і дитячий омбудсмен. А що говорить мама Мілани? І навіщо батьки перетворюють своїх дітей на віртуальних зірок? Галина Якушко - розкаже.
Дорослі ігри із власними дітьми! Для чого батьки випробовують дітей популярністю - заради марнославства чи монетизації?
Скільки заробляють діти-блогери та малі зірки Youtube? І чим закінчиться гучний скандал із крихіткою на мільйон лайків - Міланою Маханець?
Вона ж не вірші Шевченка читала.
Это абсолютно не мой сценарий.
Та з цим сценарієм зараз розбирається і кіберполіція, і журналісти. Аби збагнути, що це - дитяча порнографія чи смілива творчість мами заради хайпу?
Пів мільйона підписників в Інстаграмі і майже сім мільйонів у дитячій мережі Likee. Постійні зйомки в рекламі одягу та іграшок. Восьмирічна Мілана за три роки стала популярною блогеркою. І все б нічого, якби дорослим не захотілося Ще більшої слави.
Дарина Маханець, мама Мілани Маханець:
У них есть аудитория, которая сейчас заинтересована вот в таких вот детских отношениях.
І мама Мілани - Дарина - почала викладати численні відео та фото, на яких дівчинка з дорослим яскравим макіяжем, у невластивих для її віку позах та одязі. А віднедавна ще й "крутить любов" на публіку з 13-річним хлопцем. На фото діти чуттєво цілуються, обіймаються, сковують себе ланцюгами і сплять разом.
У соцмережах здійнялася хвиля... обурення!
В її віці мріяв стати космонавтом.
Я в 8 років літачки з вікна запускав!
Жах! Бідна дитина виросте зі зламаною психікою.
Куди дивиться закон?
Люди закликали маму схаменутися, а кіберполіцію та омбудсмена - взятися за дитячі недитячі фото. Відреагував і Микола Кулеба:
Микола Кулеба, уповноважений з прав дитини:
Можна не ходити до школи, нічого не вивчати, просто цілуватися з хлопцем, який майже вдвічі старше тебе, обійматися, показувати сексуальні відверті пози і в тебе будуть мільйони лайків.
Відреагувала і поліція. Там відкрили кримінальне провадження за виготовлення, збут та розповсюдження порнографії! Бо за законом, дитяча порнографія це будь-яке зображення дитини в реальній чи змодельованій сексуальній поведінці.
Юлія Святенко, дитячий психолог:
У дитини ми бачимо викривлене сприйняття дитинства вона знімається в зйомках і в образі не восьмирічної дівчинки, а в образах дорослої звабливої жінки, також ми бачимо, що дитина отримує підкріплення увагу і любов і схвалення матері її дій.
Микола Кулеба, уповноважений з прав дитини:
А от зара для хайпу ти от в сексуальній цій позі маєш його обійняти ти маєш його поцілувати.
На допити викликають і батьків хлопця, і маму Мілани, і її тата. Хоча той із сім'єю не живе й каже, що й гадки не мав про блогерську кар'єру дочки. Про все це, і про позицію мами дівчинки - я розповім трохи згодом. А поки що про те, Навіщо батьки роблять зі своїх дітей інтернет-зірок?
Відповідей може бути багато - це і власне марнославство, і нереалізованість, і амбіції. Та головне це гроші! На своїх youtube-каналах малі розпаковують іграшки, проводять експерименти, бавляться з тваринами і отримують за це мільйони доларів. Приміром, ось цей хлопець із Америки за рік заробив 26 мільйонів зелених. А відео цієї дівчинки виходять сімома мовами. І на рік вона має 18 мільйонів! А режисерами дитячих блогів є дорослі. Що більше підписників і хайпу, то більше реклами можна продати. І заробити.
А для чого ви шоколадки купили. - Щоб їй подарувати - Навіщо їй це дарувати? - Щоб прохайпиться.
Що таке хайп, ці малолітні хлопці вже знають. Це те, що додає підписників. Вони люб'язно погодилися показати нам, де мешкає зірка інстаграму Мілана. У містечку Ірпінь поряд із Києвом матусі нічого не знають про дівчинку. А от для дітей вона - знаменитість.
Ми просто хотим подарить и снять это на камеру и еще чуть-чуть поднять актив. - Скільки вам років, що вам актів нада поднимать - 11, 12. - А для чого вам актив? - Ну, щоб подписчики були.
Із цокольного приміщення будинку з вікна визирає дівчинка. Вона і є тією блогеркою, яка наробила стільки галасу в інтернеті. Що думає її мама про ситуацію, яка склалася?
Мама Мілани - Дарина - просить дочку посидіти з нами для інтерв'ю. Каже: у дитини - хист, ніхто не змушує її знімати відео. Багато чого вона вигадує сама. Жінка допомагає, мовляв, лише технічно.
Дарина Маханець, мама Мілани Маханець:
Помочь с каким-то освещением, помочь ей где-то подержать телефон, где-то снять, когда она что-то в движении… То есть где она не может сама себя снимать. Это абсолютно не мой сценарий, это абсолютно детское движение.
Каже: ідею скувати ланцюгом Мілану та хлопчика підкинули підписники. Мовляв, зараз популярно створювати умовні пари - в мережі це називають "зашипитись".
Это "шип шип" и мальчик-девочка. Мы аудиторию спросили, какой челлендж провести, аудитория ответила - в наручниках. В наручниках мы не стали одевать, потому что это перебор, то мы одели цепочку к шее мальчика и то, мы одевали не на 24 часа, а на снятие каких-то моментов сторис снять.
У тому, що її восьмирічна дитина цілується з підлітком, нічого страшного не вбачає. Каже, це все - постановка. Насправді ж вони ніколи не ночували вдвох, завжди лише з батьками.
Дарина Маханець мама Мілани Маханець:
Им вместе комфортно. Ребенок мой чуть тоже взрослее своего восьмилетнего возраста в плане общения, потому что она с сверстниками вообще, категорически, не общается. Общество загоняет нас в стандарты - ты должен вот-вот это. Каждый человек должен быть индивидуальностью. Я не хочу, чтоб ее загоняли в стандарты, в формат стада.
Та все ж суспільні стандарти - не завжди погано. І дарма батьки цього не розуміють. Це вже кажуть психологи. Гра в кохання, та ще й з дорослими атрибутами сильно б'є по психіці дитини. Спотворює її розуміння моралі та соціальних норм:
Наталія Шестак, психологиня:
Для ребенка восьми лет встречаться это ходить за руку и есть вместе мороженое. Для мальчика в 13 лет встречаться - у него это уже другой контекст - в котором хочется идти дальше, а тут рядом находится социум родители. В частности, мама, которая создает эту атмосферу и говорит "Все окей, я не против, нормально! Наоборот мы от этого получим много лайков".
От тільки проблема в тому, що більшість підписників, які й ставлять мільйони лайків, зовсім не діти:
Микола Кулеба, уповноважений з прав дитини:
Інша небезпечна аудиторія - це педофіли, які шукають такий контент.
І проблема педофілії геть не віртуальна, а реальна! За словами уповноваженого з прав дитини, від сексуального насильства страждає кожна п'ята дитина. А за даними міжнародних організацій, Україна зараз - у трійці лідерів країн-виробників дитячого порно!
Оксана Собченко, власниця дитячої модельної школи:
Ребенок, который выставляет фотографии свои с ярким мейкапом, с вульгарной одеждой - однозначно является мишенью. Потому что отследить ребенка - где он живет, куда он ходит сам, как он передвигается - очень легко.
Це Оксана Собченко, власниця дитячої модельної агенції, куди, до речі, ходила й Мілана. Через свою професію - вона бачить багато і юних "зірок", і їхніх амбітних та корисливих батьків, які ламають психіку дітей.
Оксана Собченко, власниця дитячої модельної школи:
Пора вводить этот предмет, где детей учат кибербезопастности, где фильтрует государство блогеров, которые ведут себя неадекватно, особенно взрослых.
Чи усвідомлювала Дарина Маханець усі наслідки, виставляючи такі фото та відео дочки? І чи є вони порнографією? Із цим буде розбиратися поліція. Та головне, щоб хайпові батьки розуміли свою відповідальність, якщо не перед чужими, то хоча б перед своїми дітьми:
Дарина Маханець, мати Мілани Маханець:
Ви все контролюєте? - Да, она всегда со мной. Паша тоже всегда со своими родителями. Если они могут отойти максимум куда-нибудь в магазин, то они это делают на видеосвязи. Дивіться, вона щойно кудись вийшла… - Она вышла к ребятам в коридор.
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