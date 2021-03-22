На Донбасі два обстріли за минулу добу

На Донбасі два обстріли за минулу добу. Із гранатометів різних систем ворог атакував позиції українських захисників неподалік Водяного. Втрат у лавах Об'єднаних сил немає. З передової - репортаж наших кореспондентів.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Нету такого дня чтобы они не стреляли. В который час мы не знаем, а работать они будут полюбому.

Так зараз зустрічають журналістів майже на кожній українській передовій позиції. Це укріплення в Катеринівці - одному з останніх звільнених селищ на Луганщині. До 18 року тут була сіра зона. А зараз лінія вогню.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

В 5 утра началось с громких прилетов, это или 120 или 82 миномет. Их было несколько штук. Потом началась стрелкотня, потом СПГ. Потом еще пару контрольных взрывов сделали. 120 или 82.

Часто такі обстріли відбуваються під час ротації бойовиків. На тому боці - постійно чутно якийсь рух.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Те, кто выходят бьют і те кто заходят - тоже прощупывают.

Степ, зораний вирвами та засіяний смертельним залізяччям. Це вже фронт між Золотим і початком Світлодарської дуги. Пекельна посівна тут триває тиждень.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Нам прилетіло тогда штук 100 гранат АГС и пару мін. З СПГ прилітало.

Вояки розповідають: спочатку побачили дрон супротивника, а потім почалися вибухи. Досі бойовики важке озброєння тут не застосовували кілька місяців. Тепер - щодня. На Донеччині теж неспокійно. Фронтова Мар'їнка.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Навалювали добре, десь хвилин двадцять.

А ще снаряди можуть прилетіти не з позицій супротивника, а просто з неба. Останнім часом бойовики використовують маленькі ударні безпілотники "на одну гранату". Тому повітря наші військовики теж контролюють.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Постійно спостерігаємо за повітряним простором, бо війна йде 7 років і різні техніки і методики ведення вогню.

Є і ще одна недобра ознака.

Приходится выключать камеру, включать, выключать, включать. В прибор ночного виденья очень ярко видно камеру с инфракрасной подсветкой.

Це - Олександр Сладков. Один із найвідоміших кремлівських військових пропагандистів. Цього тижня він працював на різних позиціях бойовиків під Донецьком.

За досвідом минулих років, пропагандисти такого рівня на Донбасі з'являються перед потужною ескалацією.