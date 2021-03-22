Швейцарські школярі вирушили колонізувати Марс. Тематичний табір з амбітною метою для своїх учнів влаштувала школа з Лозанни. У розробці його програми взяли участь найвідоміші науковці країни. Із чого почали підкорення Червоної планети? Розповість Ольга Жидецька.

Місія - Марс. Так називається інноваційний табір для школярів зі Швейцарії. Тут усе як під час справжньої космічної мандрівки скафандри, шоломи хай і зроблені з масок для дайвінгу, і важливі наукові дослідження. Щоправда, замість човника, що домчить ватагу дітлахів до Червоної планети задекорований шкільний автобус. А замість Марсіанської колонії - захований у глибині лісу будиночок.

Себастьян Руссель, вчитель:

Ми проводимо експерименти, які вже робили в класі. Ми розробили їх разом зі студентами політехніки і Швейцарською космічною службою. Це сублімаційне висушування їжі, пророщування насіння, запуски ракет, інженерія. Але тут ми робимо все це, беручи до уваги те, що ми на Марсі.

У шкільній марсіанській місії взяли участь 16 третьокласників. Вони суворо дотримуються позаземної дисципліни. За межі космічної станції без захисних шоломів - зась. На обід харчі, які отримують справжні астронавти. Один з перших дослідів - запуски ракет. Їх учасники марсіанської експедиції виготовляють самотужки - з паперу та скотчу.

Юен, школяр:

Ми плануємо накачати їх повітрям, тому важливо дуже щільно заклеїти.

До цього умовного польоту і діти, і дорослі готувалися ледь не як до справжнього. Упродовж дев'яти місяців майбутніх дослідників Марсу консультували найавторитетніші в країні фахівці з космосу, зокрема єдиний швейцарський астронавт Клод Нікольє, та студенти однієї з найпрестижніших політехнік світу - Лозанської. Під час онлайн-конференцій під їхнім керівництвом діти розрахували тривалість польоту, вивчили супутні космічні об'єкти та особливості побуту астронавтів.

Олів'є Деламадлен, директор школи:

Час покаже. Ми посіяли зернятка і побачимо, чи вони проростуть і чи вийдуть швейцарські астронавти із цього табору. Якщо так, це чудово. А якщо і ні, то ці діти багато дізналися про себе, і це для них дуже корисний досвід.

Цей тематичний табір - частина загальної концепції швейцарської школи, спрямованої на поглиблене навчання дітей через реальний життєвий досвід. І педагоги впевнені: такий підхід точно не залишить їхніх вихованців байдужими до науки.