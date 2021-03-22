На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення тиші [ Редактировать ]
На Донбасі чотири порушення режиму тиші за минулу добу. Із потужних мінометів російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ біля Водяного. А з протитанкових гранатометів накривали вогнем у районі Лебединського. Втрат у лавах Об'єднаних сил немає. У штабі кажуть: українські військові готові до будь-яких ворожих провокацій.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Нету такого дня чтобы они не стреляли. В который час мы не знаем, а работать они будут полюбому.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Постійно спостерігаємо за повітряним простором, бо війна йде 7 років і різні техніки, і методики ведення вогню.
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