У Торецьку зіткнулись дві автівки: водії загинули на місці [ Редактировать ]
На Донеччині у ДТП загинули дві людини, ще троє постраждало. Аварія сталась напередодні у Торецьку - там на перехресті зіткнулися дві іномарки - Audi та Mitsubishi.
Водії обох автівок загинули на місці. Травмованих пасажирів - ушпиталили. Поліція встановлює причини ДТП.
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