В Австралії найсильніша повінь за 50 років. 18 тисяч людей евакуювали. До підтоплень на східному узбережжі призвели потужні зливи. Велика вода накрила Сідней.

Мешканці деяких районів були змушені тікати просто серед ночі. Рятувальники вивозили людей на човнах та гелікоптерах. Пошкоджених будинків сотні, деякі з них просто змило і понесло бурхливою течією.

Кілька великих доріг у регіоні перекриті, навчання в школах скасували. За прогнозами синоптиків, негода вируватиме ще кілька днів.

Гледіс Береджиклян, прем'єр-міністр штату Новий Південний Вельс: