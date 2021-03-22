На Закарпатті розквітли поля крокусів. Це надзвичайно рідкісна червонокнижна квітка. Один з її різновидів є найелітнішими та найдорожчими прянощами у світі. Докладніше - далі.

Шафран або крокуси! Це і червонокнижні квіти, і найдорожчі у світі прянощі. Усе залежить від різновиду. І все це є тут, в українському шафрановому Закарпатті.

Як же смакує одна з найдорожчих приправ у світі? Знайомтеся, це Наталія. - Привіт. - І сьогодні вона частуватиме нас смаколиками із шафраном.

Рис, курятина, родзинки, цедра, спеції, горіхи, перець. А ось і бульйон із шафраном. До тушкованих овочів із родзинками та м'ясом Наталія додає спеції - і, звісно, дрібку шафрану.

Наталія Бабидорич, підприємниця:

Спеції розкривають свій аромат саме при смаженні.

Поки рис готується, у господині є час перепочити. Енергії та сил додає та сама спеція. У склянці з водою.

Наталія Бабидорич, підприємниця:

Тут у нас шафранова вода, ми її вживаємо щоденно.

А ще шафран називають червоним золотом. Адже це одна з найелітніших приправ у світі. Лише 1 грам спеції коштує майже 200 гривень.

І задля цього одного граму потрібно виростити аж 150 квіток крокусу. У кожній із них є лише Три червоних і тонких, наче нитка, вусики. Їх збирають вручну й висушують. Тому шафран такий дорогий.

На цьому полі росте шафран посівний. Квітів тут наразі немає. Бо пік цвітіння цього підвиду крокусів буде приблизно через пів року.

Майже два роки тому невелике шафранове поле першим на Закарпатті вирішив засіяти батько Наталії - пан Андрій.

Андрій Мазюта, власник шафранового поля:

Закупили спочатку 400 кг посадили біля хати, воно розрослося викопали цибульки і вже в прошлому році літом засадили сюди.

Та найбільше роботи припадає на жовтень. Бо саме в цей час шафран посівний цвіте. Тоді Мазюти на поле виходять усією сім'єю, щоб обірвати цвіт. Роботи щонайменше на два тижні. Це відео Андрій відзняв минулої осені.

Із зібраних квітів зривають рильця. Усе вручну. Зате праця приносить непогані гроші, та й на столі завжди є запашні страви.

Тепер і я знаю, як смакує шафран. А поки вся родина Наталії чекає осені, щоб зібрати новий урожай, за десятки кілометрів від них крокус уже розцвів.

Василь і Вероніка, туристи з Ужгорода:

Сюда треба приїжджати, дивитися, дихати свіжим повітрям насолоджуватися.

Щоправда, із цього виду крокусу спецій не роблять. Шафран Гейфеля - надзвичайно рідкісна квітка, занесена до Червоної книги. В Україні її можна зустріти тільки в Карпатах у дендропарку Березинка. Фіолетовий килим тут розкинувся аж на 20 гектарів.