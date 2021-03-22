МОЗ оновило карантинну мапу України [ Редактировать ]
У МОЗі напередодні оновили перелік областей за зонами карантину. "Червона" - знову збільшилася, до неї потрапила Київщина.
Раніше якнайсуворіший карантин запровадили на Житомирщині, Івано-Франківщині, Одещині, Буковині та в Києві. У столиці сьогодні мають ухвалити правила роботи громадського транспорту.
У мерії пообіцяли не зупиняти метро і маршрутки, але правила проїзду стануть суворішими. Від середи жорсткий локдаун починає діяти в Миколаєві, де ковідні відділення заповнені на понад 60 відсотків.
по теме
Найвищі показники поширення коронавірусу на Львівщині, Одещині, Житомирщині та Київщині. За весь час пандемії коронавірус забрав життя 30 тисяч українців. За місяць антиковідної вакцинації в країні щепилося 111 тисяч людей
Сьогодні в Україні встигли щепити більше ніж 108 тисяч людей. До листа очікування записалися ще майже 300 тисяч. Поки що їх вакцинуватимуть "Ковішилдом"
Найбільше інфікованих у Києві, на Житомирщині та Вінничині
Найбільше інфікованих у Києві, на Житомирщині та Вінничині. У цих регіонах добовий приріст склав майже 900 людей
В ЄС очікують, що вже до середини липня вдасться отримати загально континентальний імунітет проти Ковіду. А от у російської сироватки проблеми не лише з сертифікацією, а й виробництвом