Аварія у Польщі: МЗС України підтвердило громадянство постраждалих [ Редактировать ]
У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями, 1 людина загинула, 5 постраждали. Аварія сталася на території Підкарпатського воєводства вночі.
В автобусі їхало 10 пасажирів. Усі - громадяни України. Ці дані підтвердили у вітчизняному МЗС.
За інформацією поліції, транспорт врізався у загорожу й злетів у рівчак.
Нагадаємо, на початку березня в Польщі розбився інший український автобус, у салоні було 57 людей. Тоді загинули 5 людей
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ:
Причини аварії зараз з'ясовуються. Польська сторона розпочала слідчі дії, за попередньою інформацією - водій не впорався з керуванням, автобус врізався в дорожній відбійник і впав в дорожній яр. Одна громадянка літнього віку знаходиться у важкому стані. Найближчим часом відбудеться її перевезення до іншої лікарні та проведення операції. Щодо решти українців - загроз життю немає.
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