За інформацією поліції, транспорт врізався у загорожу й злетів у рівчак

У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями, 1 людина загинула, 5 постраждали. Аварія сталася на території Підкарпатського воєводства вночі.

В автобусі їхало 10 пасажирів. Усі - громадяни України. Ці дані підтвердили у вітчизняному МЗС.

За інформацією поліції, транспорт врізався у загорожу й злетів у рівчак.

Нагадаємо, на початку березня в Польщі розбився інший український автобус, у салоні було 57 людей. Тоді загинули 5 людей

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ: