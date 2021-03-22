У Болгарії залишили під вартою підозрюваних у шпигунстві на користь Росії [ Редактировать ]
Болгарський суд залишив під вартою п'ятьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Серед затриманих заступник начальника дирекції з бюджету міністерства оборони Пьотр Петров.
Нагадаю, 19 березня під час спецоперації в столиці Софії заарештували шістьох осіб усі колішні співробітники болгарської розвідки. За даними прокуратури, вони вербували людей, які мали доступ до державної таємниці Болгарії, а також до структур НАТО.
Інформацію "зливали" росіянам. Одного з затриманих після зізнання у злочині відпустили під заставу.
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