За даними прокуратури, вони вербували людей, які мали доступ до державної таємниці Болгарії

Болгарський суд залишив під вартою п'ятьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Серед затриманих заступник начальника дирекції з бюджету міністерства оборони Пьотр Петров.

Нагадаю, 19 березня під час спецоперації в столиці Софії заарештували шістьох осіб усі колішні співробітники болгарської розвідки. За даними прокуратури, вони вербували людей, які мали доступ до державної таємниці Болгарії, а також до структур НАТО.

Інформацію "зливали" росіянам. Одного з затриманих після зізнання у злочині відпустили під заставу.