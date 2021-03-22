У Львові відкривають додаткові місця для хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Локдаун у Львові продовжили до 4 квітня. Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.
У міських лікарнях бракує ліжок, за добу виписали тільки трьох людей, тоді як нових хворих - понад 60.
Додаткові місця планують відкрити у медуніверситеті та залізничній лікарні, щойно туди надійдуть концентратори з киснем. Дітей, хворих на COVID-19, почнуть приймати в лікарні на вулиці Пилипа Орлика.
Влада міста обіцяла виділити надбавки медпрацівникам та допомогти бізнесу пережити карантин.
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