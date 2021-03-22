Боротьба з COVID-19 у Львові

Локдаун у Львові продовжили до 4 квітня. Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.

У міських лікарнях бракує ліжок, за добу виписали тільки трьох людей, тоді як нових хворих - понад 60.

Додаткові місця планують відкрити у медуніверситеті та залізничній лікарні, щойно туди надійдуть концентратори з киснем. Дітей, хворих на COVID-19, почнуть приймати в лікарні на вулиці Пилипа Орлика.

Влада міста обіцяла виділити надбавки медпрацівникам та допомогти бізнесу пережити карантин.