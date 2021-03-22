На українських дорогах збільшили кількість камер, що контролюють швидкість. Від сьогодні радарами TruCam оснастили ще 60 ділянок.

Загалом TruCam на дорогах України більше ніж сотня, і вони фіксують порушення на понад 300 ділянках. У поліції зазначили, що водіїв попереджатимуть про фото та відео фіксацію дорожніми знаками.

Нагадаємо, з 17 березня діють і нові штрафи для любителів швидкості. За перевищення в межах 50 кілометрів за годину доведеться викласти 340 гривень. Якщо ж порушення буде більшим за 50 кілометрів - штраф становитиме 1700 гривень.